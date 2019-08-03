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Türkiye'den BM'ye PKK ayarı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Rauf Alp Denktaş, ''PKK'nın BM tarafından tanınma ya da meşruiyet arayışlarına yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır.'' dedi..

03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:03
Türkiye'den BM'ye PKK ayarı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Antonio Guterres'in 20 ülkedeki savaş ve silahlı çatışma ortamlarında 2018'de devlet dışı aktörler ile devletler tarafından çocuklara yönelik 24 binden fazla ihlal, şiddet ve cinsel şiddet olaylarını belgeleyen "'Silahlı Çatışmar ve Çocuklar'' raporunu görüştü.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, konseyde yaptığı konuşmada, rapordaki bulguların son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Çocuklara kötü muamele

Suriye'deki krizden en fazla çocukların etkilendiğine ve rejimin yanı sıra terör örgütü PKK'nın suriye kolu PYD/YPG' nin çocuklara yönelik ihlallerinin raporda belgelendiğine dikkati çeken Denktaş, şunları söyledi:

''PYD/YPG hiç şüphesiz Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ, El-Kaide, El-Nusra ve diğer terör örgütleriyle aynı taktikleri kullanıyor, bu gruplardan farklı tutulmaması ve en az bu guruplar kadar kınanması gerekiyor. Genel Sekreter'in son raporu, PKK'nın elindeki ve kontrol ettiği alanlardaki çocuklara uyguladığı korkunç muameleleri gözler önüne seriyor."

Raporda Suriye'de en fazla çocuğun YPG tarafından alıkonularak özgürlüğünden mahrum bırakıldığının belirtildiğini söyleyen Denktaş, Türkiye'nin tahminlere göre ise PKK'nın çoğu Kürt 700 çocuğu kaçırdığını ifade etti.

.Denktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye, PKK'nın işlediği suç ve ihlallerin belgelenmesini takdirle karşılıyor ancak teröristlerin (BM tarafından) tanınma ya da meşruiyet arayışlarına yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır. Biz, işte bu nedenle BM'nin, INTERPOL tarafından kırmızı bültenlenle aranan ve General Mazloum Abdi olarak bilinen PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile eylem planı imzalamasını kınadık. Aradan cımbızla seçip çıkarmak bir seçenek olamaz. PYD/YPG/PKK elinde 40 binden fazla kişinin kanının olduğu bir terör örgütüdür ve bir terör örgütü muamelesi görmelidir, varlığı ve eylemleri hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz.''

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:03
  1. Rauf Alp Denktaş
  2. Türkiye
  3. PKK
  4. INTERPOL
  5. BM
  6. Birleşmiş Milletler

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