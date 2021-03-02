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Ekonomi Türkiye'den Bitcoin kararı! O tarihe dikkat
Ekonomi

Türkiye'den Bitcoin kararı! O tarihe dikkat

Dünyada milyonlar tarafından yatırım yapılan kripto paralar için hükümet harekete geçiyor. Bu durumda kripto paralara vergi düzenlemesi getirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 14:36:00 -
Türkiye'den Bitcoin kararı! O tarihe dikkat

Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasaları Kurulu'nun (SPK) yanısıra ilgili kuruluşların çalışmalar yaptığı ve yılın ikinci yarısında düzenlemenin yürürlüğe girileceği ifade ediliyor.

*Türkiye'de ilk olarak faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilecek

*Şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartı aranacak

*Kripto alım-satımı için vergi getirilecek

Stopajın yüzde 10 düzeyinde olabileceği tahmin ediliyor

Piyasanın önde gelen isimleri kripto paraların ne olarak tanımlanacağının önemli olduğunu belirtiyor. Bu anlamda paraya da emtia değil 'Kripto varlık' olarak tanımlanabileceğini tahmin eden sektör temsilcileri, stopajın da uzun vadeli taşıyanlardan değil, belirli bir vade içerisinde al-sat yaparak kar edenlerden kesileceğini öngörüyor. Stopajın al-sattan elde edilen karın yüzde 10 düzeyinde olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de 3 milyon kripto para yatırımcısı var

Finans dünyasında son yılların en önemli gelişmelerinden biri olarak kabul edilen kripto paraların toplam hacmi toplam piyasa değeri 1.5 trilyon dolarken, günlük işlem hacmi ise 100 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'de ise kripto para işlem hacmi günlük 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye yaklaşık 3 milyona ulaşmış kullanıcı sayısı ile dünyada ilk 10 içerisinde yer alıyor.

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