Türkiye'den bir başarı daha! MALAMAN’da ilk patlatma gerçekleşti

TÜBİTAK kaynaklı olarak başlatılan ve MKE A.Ş., TÜBİTAK-SAGE ile Koç Savunma iş birliğiyle yürütülen MALAMAN Akıllı Dip Mayını Projesi’nde önemli bir aşama başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında ilk tam ölçekli patlatma testi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “MALAMAN Deniz Mayını”nın Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girmesiyle bu konudaki dışa bağımlılık da sona erecektir.” ifadelerine yer verildi.

MALAMAN Projesi

Halihazırda devam eden projede seri üretime geçtiğinde; olası bir savaş durumunda Türk karasuları, çok daha güvenli hale gelecektir. Proje kapsamında geliştirilen Akıllı Dip Mayını, savaş gemileri ile insanlı ve insansız denizaltı platformları tarafından istenilen bölgeye dökülebilecektir. Geliştirilmekte olan mayın, bir zincir ile deniz tabanındaki ağırlığa sabit vaziyette bulunmaktadır.

En etkili akustik yalıtım malzemelerinde biri olan GRP (glass reinforced polyester/cam elyaf takviyeli polyester) gövdeye sahip olacak mayın üzerinde, sofistike teknolojiye sahip sensörler kullanılacaktır. Bu sayede dost birimler için son derece güvenli olurken, düşman unsurlar için bir o kadar tehlikeli olacaktır.

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Sualtı Akustik IFF (Dost – Düşman Tanımlama) sistemine sahip olacak mayın üzerinde; basınç izi, titreşim, manyetik anomali ve ses sensörleri bulunacaktır. 25-30 kg arasında bir harp başlığına sahip olacağı değerlendirilen mayının, hedef unsuru bulk charging yöntemi( genişleme/şişme hasarı) ile imha edeceği tahmin edilmektedir.

Roketsan’ın RDX-HMX üretim tesisi ve MKE’nin mevcut üretim kapasitesi sayesinde ihtiyaç duyulan enerjik ham madde ihtiyacı yurtiçinden karşılanacaktır

Sonuç olarak üretilen bu mayın ile mayın konusunda yurtdışına bağımlılık kalmayacak, gerek gerginlik gerekse harp döneminde karasularımız ya da deniz ilgi sahamızda menfaatimizle doğru orantılı olan sahalar, muhasımın kullanımına kapatılabilecektir. Ayrıca mayın harbinde, genel olarak mayın daha modern ve sofistike oldukça maliyeti arttığı için dökülen mayın miktarı azalır. MALAMAN projesi, milli bir proje olduğu için temin maliyeti düşecek ve daha sofistike mayınlar, daha yüksek miktarda dökülebilecektir.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com