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Türkiye'den Belçika'ya PKK ayarı

Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders ile bir araya geldi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:22
Türkiye'den Belçika'ya PKK ayarı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temasları kapsamında bir araya geldiği Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders'e PKK terör örgütünün Belçika'da artan faaliyetlerine dikkat çekerek terör örgütlerine karşı etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı bildirdirildi.

Bakan Çavuşoğlu "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılmak üzere geldiği New York'ta Bakan Didier Reynders ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı.

ZEYTİN DALI HAREKATI GÖRÜŞÜLDÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Çavuşoğlu Belçikalı mevkidaşına Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne karşı Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verdi.

"PKK İLE ETKİN MÜCADELE EDİN"

Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca "Belçika'da artan PKK faaliyetlerine dikkat çekerek, terör örgütüne karşı daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı" kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu toplantı kapsamında New York'ta bulunuyor

Bu toplantı kapsamında Çavuşoğlu, BM'nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye'nin katkıları ve yaklaşımı hakkında Genel Kurula hitap edecek.

 

Bakan Çavuşoğlu, yarın ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:22
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