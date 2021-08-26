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Gündem Türkiye'den Batı'ya çok net mesaj: Bu konuda bize bel bağlamayın
Gündem

Türkiye'den Batı'ya çok net mesaj: Bu konuda bize bel bağlamayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Avrupa ülkelerinin "Afgan göçmen akını" konusunda Türkiye'ye bel bağlayamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 12:47:00 -
Türkiye'den Batı'ya çok net mesaj: Bu konuda bize bel bağlamayın

BBC Radio 4'te yayınlanan The World at One programına katılan İlnur Çevik, "Bu Suriye gibi olmayacak. Herkes için serbest olmayacak. Suriye'de herkese kapılarımızı açtık ve uluslararası toplum bu anlamda Türkiye'ye neredeyse hiç yardım etmedi" dedi.

Çevik, "Uluslararası toplum da yanıt vermeli, bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Avrupa Birliği ve Batılı ülkeler "Türkiye tampon olsun" diyemez" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi İlnur Çevik, Türkiye'nin Avrupa'da başka bir ülkeye gitmek isteyen mülteciler için "bekleme noktası" görevi görüp görmeyeceği yolundaki soruya ise çok net cevap verdi:

"Hayır, sanmıyorum. Komşu ülke bile değiliz, niçin bekleme noktası olalım ki?"

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Yorumlar

Leventbay

HErşey para içindir . Taşoronluk yapmakta . Avrupanın açıkcezavi toplama kampı gibiyiz maşallah diyelim . Siz demedinizmi yedircez giydircez içircez
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