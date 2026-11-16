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Gündem Türk uçağından NATO'da kritik görev
Gündem

Türk uçağından NATO'da kritik görev

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türk uçağından NATO'da kritik görev

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Havadan İhbar Kontrol Uçağı Romanya'daki NATO hava sahası üzerinde başarılı bir görev uçuşu icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından, Romanya'da görev uçuşu yapan Havadan İhbar Kontrol Uçağı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Havadan İhbar Kontrol Uçağı'nın, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya'daki NATO hava sahası üzerinde başarılı bir görev uçuşu icra ettiği belirtildi.

 

Paylaşımda, uçuşa ilişkin fotoğraflara yer verilerek, "Gökyüzündeki gözümüzle, NATO hava sahasının emniyetine ve barışın korunmasına katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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