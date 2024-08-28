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Gündem Türkiye'den Bangladeş'e yardım eli! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük afete karşı yanındayız
Gündem

Türkiye'den Bangladeş'e yardım eli! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük afete karşı yanındayız

Yeniakit Publisher
2024-08-28 13:55:00 -
Türkiye'den Bangladeş'e yardım eli! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük afete karşı yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketiyle ilgili, "5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi ve Türkiye'den gönderilen yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yardımların AFAD ve TİKA öncülüğünde yapıldığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"16 BİN 750 YARDIM PAKETİNİN DAĞITIMINA BAŞLADIK"

"Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş’e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD’ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık.

"YARALARINI SARMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

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