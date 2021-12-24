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Gündem Türkiye'den Bangladeş'e feribotta çıkan yangında ölenler için taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den Bangladeş'e feribotta çıkan yangında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenler için Bangladeş'e başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 11:25:00 -
Türkiye'den Bangladeş'e feribotta çıkan yangında ölenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 250 kilometre güneyinde bulunan Jhalokathi şehrinde bu sabah meydana gelen feribot yangınında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi yer aldı.

Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Bangladeş halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.

Ülkenin güneyindeki Sugandha Nehri'nde bir yolcu feribotunda sabah erken saatlerde yangın çıktığı, ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 65 yolcunun kurtarıldığı bildirilmişti.

 

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