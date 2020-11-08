Türkiye'den Balkanlara 10 ayda 10 milyar doları aşkın ihracat

Balkan coğrafyasına yılın 10 ayında 10 milyar 213,6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Balkan ülkeleri arasında en yüksek ihracat 3 milyar 47,6 milyon dolar ile Romanya'ya yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi AA muhabirinin (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan dahil Balkanlar yılı 10 ayda 10 milyar 213,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 11 milyar 40,5 milyon dolar iken, Balkanlar'a yapılan ihracatın bir yılda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 7,5 oranında düştüğünü ortaya koydu.

Balkan ülkeleri arasında Ocak-Ekim döneminde en yüksek ihracat 3 milyar 47,6 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı. Romanya'yı 1 milyar 991,2 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 391,2 milyon dolarla Yunanistan ve 1 milyar 261,1 milyon dolarla Slovenya izledi.

Aynı dönemde Sırbistan 797,2 milyon dolar, Arnavutluk 371,6 milyon dolar, Bosna Hersek 350,7 milyon dolar, Kuzey Makedonya 320,2 milyon dolar, Hırvatistan 318,1 milyon dolar, Kosova 280 milyon dolar Türkiye'ye ve 84,8 milyon dolar Karadağ'a ihraç edildi.

Kovid-19'a rağmen Sırbistan ve Kosova'ya ihracat arttı

Kovid-19'un tüm olumsuz etkilerine rağmen Ocak-Ekim döneminde Balkan ülkelerinden Sırbistan ve Kosova'ya ihracatta artış kaydedildi.

Bu dönemde ihracatta en yüksek artış yüzde 5,6 ile Sırbistan'da kaydedildi. Sırbistan'a ihracat geçen yılın 10 ayında 754,6 milyon $ 'dan bu yılın aynı döneminde 797,2 milyon $' a yükseldi.

Kosova, Sırbistan'ın ardından yüzde 2,6 ile Balkan ülkeleri arasında en çok ihracat artışı gösteren ülke oldu. Kosova'nın 10 aylık ihracatı, geçtiğimiz yılın 10 ayında 272,8 milyon $ 'dan bu yılın aynı döneminde 280 milyon $' a yükseldi.

Öte yandan, Kovid-19 önlemleri nedeniyle Balkan ülkelerinde de birçok ülkenin birbiriyle dış ticaretinde düşüşler görüldü. Yılın 10 ayında 2019'un aynı dönemine göre Yunanistan yüzde 19,3, Karadağ yüzde 18,9, Slovenya yüzde 11,7, Hırvatistan yüzde 8,5, Arnavutluk yüzde 7,4, Bosna - Heresek'e yüzde 5,6, yüzde 5,3 ihracat kaybı yaşandı Romanya'ya, Bulgaristan'a yüzde 4,9 ve Kuzey Makedonya'ya yüzde 0,7.

Balkanlara ihracatın% 43,9'u İstanbul'dan

Yılın 10 ayında Balkan ülkelerine ihracatın il bazında dağılımına baktığımızda, İstanbul'dan bu coğrafyaya yapılan dış satışların 4 milyar 484 milyon dolar olduğu görüldü.

Bu miktarla İstanbul, Balkan ülkelerine yapılan 10 milyar 213,6 milyon dolarlık ihracatın yüzde 43,9'unu tek başına karşıladı. Öte yandan geçen yılın 10 ayında İstanbul'dan Balkan coğrafyasına 5 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı.

Otomotiv sektöründen en çok ihracat

Otomotiv sektörü, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde Balkan coğrafyasına ihracat yapan sektörler arasında ihracat hacminde başı çekmiştir. Bu dönemde sektörün Balkan ülkelerine ihracatı 2 milyar 72,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv'i 1 milyar 487,3 milyon dolar ile kimya ve ürünler, 1 milyar 61,9 milyon dolar ile çelik, 754 milyon dolar ile demir ve demir dışı metaller ve 747,4 milyon dolar ile tekstil ve hammadde sektörleri izliyor.

Bu dönemde Balkan ülkelerine en az ihracat yapan sektör 3 milyon 727,8 bin dolar ile süs bitkileri oldu.

TİM verilerine göre 2019 ve 2020 Ocak-Eylül döneminde Balkan ülkelerine yapılan ihracatın miktar ve artış oranı şu şekilde:

Ocak-Ekim 2019 (bin dolar) Ocak-Ekim 2020 (bin dolar) Fark (yüzde)

ARNAVUTLUK 401.138,6 371.554,1 -7,4

BOSNA HERSEK 371.543,5 350.691,5 -5,6

BULGARİSTAN 2.094.524,1 1.991.174,3 -4,9

HIRVATİSTAN 347.742,0 318.106,3 -8,5

KARADAĞ 104.544,3 84.819,2 -18,9

KOSOVA 272.833,5 280.043,5 2,6

KUZEY MAKEDONYA 322.598,0 320.241,0 -0,7

ROMANYA 3.218.685,8 3.047.563,2 -5,3

SIRBİSTAN 754.603.8 797.146.0 5.6

SLOVENYA 1.428.899,0 1.261.087,2 -11,7

YUNANİSTAN 1.723.354,9 1.391.211,7 -19,3

TOPLAM 11.040.467,5 10.213.638,0 -7,5