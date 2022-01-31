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Gündem Türkiye’den BAE açıklaması: Kınıyoruz
Gündem

Türkiye’den BAE açıklaması: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE'ye yapılan saldırılar nedeniyle bir kınama mesajı yayımladı. Çavuşoğlu ayrıca Körfez ülkeleri ile normalleşmeye başladıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 18:50:00 -
Türkiye’den BAE açıklaması: Kınıyoruz

Bahreyn'de mevkidaşı Al Zayani ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından BAE'ye yapılan saldırıları kınadıklarını ve Abu Dhabi yönetiminin yanında olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid al Zayani ile başkent Manama'da ortak basın toplantısı düzenledi.

BAE'ye yapılan saldırıları kınıyoruz

"17 Ocak ve 24 Ocak'ta saldırılar olmuştu. Bu saldırıları şiddetle kınadık. Bu sabah da saldırı oldu. Siviller öldü. Biz Türkiye olarak her türlü terör saldırısına karşıyız. Bu ülkeyle dayanışma içindeyiz. İslam dünyasındaki problemler dahil tüm sorunlar siyasi yöntemlerle çözülmeli.

14 Şubat'ta ziyaret düzenlenecek

Maalesef bazı kardeş ülkelerle ilişkilerde soğukluklar yaşadık. Bizim kardeş ülkelerle ikili sorunlarımız olmadı. Ama bölgesel dinamikler bunu gerektirdi. Önemli olan bu adımları şu an atıyor olabilmek. Mısır'la diyalog süreci başlattık. Semih Şükrü ile her platformda görüşüyoruz. BAE ile normalleşme sürecinde daha hızlı yol katettik. Sayın Zayed'in Ankara ziyareti olumlu geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız da 14 Şubat'ta Abu Dhabi'yi ziyaret edecek. Suudi Arabistan'la da diyalog sürecimiz devam ediyor. Arzumuz, Riyad ile de ilişkilerimizi eskisinden daha iyi günlere ulaştırmak.

Körfez ülkelerine açık çek

Biz bölgenin güvenliğine ve huzuruna her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Türkiye olarak savunma sanayii alanında çok yatırım yaptık. Bölge ülkelerinin de savunma sanayii ürünlerimize ciddi talebi var. Bu anlamda, bölge ülkelerinden gelen talepleri yapıcı bir şekilde olumlu bir şekilde değerlendiriyoruz."

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Yorumlar

Haydaa

Madem normallesecektin baştan niye anormsllestin. Ne değişti. Mahvetti iz ulkemi
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