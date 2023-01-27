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Siyaset Türkiye'den, Azerbaycan elçiliğine saldırıya kınama
Siyaset

Türkiye'den, Azerbaycan elçiliğine saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 11:51:00 -
Türkiye'den, Azerbaycan elçiliğine saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine bu sabah düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik personeline Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Geçmişte benzer saldırılara maruz kalmış olan Türkiye, Azerbaycan halkının acısını derinden paylaşmaktadır. Bu alçak saldırının sorumlularının derhal bulunarak adalete teslim edilmeleri ve tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Kardeş Azerbaycan asla yalnız değildir. Azerbaycan’a desteğimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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