Gündem Türkiye'den Avustralya’daki terör saldırısına kınama
Gündem

Türkiye'den Avustralya’daki terör saldırısına kınama

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'den Avustralya’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sidney kentinde Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı terör saldırısını en güçlü biçimde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda, Hanuka kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN BAŞSAĞLIĞI VE DAYANIŞMA

Bakanlık, ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı saldırıyı sert bir dille kınadı:

"Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz."

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dilekleri sunuldu ve yaralılara acil şifalar dilendi. Türkiye'nin terörle mücadeledeki küresel duruşu yinelendi:

"Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede işbirliğine bağlılığımızı yineliyoruz."

AK PARTİ'DEN LANETLEME

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı lanetledi. Çelik, "Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

Çelik, Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve "Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz" dedi.

 

