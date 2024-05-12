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Ekonomi Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürün: 70 milyon dal çiçek ihraç edildi... Türkiye hamlesi, büyük adım
Ekonomi

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürün: 70 milyon dal çiçek ihraç edildi... Türkiye hamlesi, büyük adım

Yeniakit Publisher
2024-05-12 01:15:00 - 2024-05-12 01:49:04
Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürün: 70 milyon dal çiçek ihraç edildi... Türkiye hamlesi, büyük adım

Anneler Günü için Türkiye'den Avrupa'ya büyük oranda gönderilen ürün: 70 milyon dal çiçek ihraç edildi. iç pazardaki mezatlarda ise hareketlilik sürüyor. Türkiye'nin büyük adımı deyip Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, tüm kamuoyu ile paylaştı.

Ülke genelindeki kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya'da, seralarda Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor. Seralardan toplanan kırmızı ağırlıklı çiçekler, depolarda paketleniyor, satışa hazır hale getiriliyor.

Hafta sonu kutlanacak özel gün için yurt dışından talep edilen çiçekler, tır ve uçaklarla yola çıktı. İç pazar için ise seralarda, depolarda ve açık artırma usulüyle satış yapılan mezatlarda mesai devam ediyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, sektörde yılbaşı, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü ve Anneler Günü olmak üzere 5 aydır önemli bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

İngilizlerin Anneler Günü'nü yaklaşık 2 ay önce kutladıklarını anımsatan Yılmaz, İngiliz pazarındaki yoğunluğun ardından iç piyasa ve Avrupa ülkeleri için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Anneler Günü için Avrupa'dan yoğun talep aldıklarını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'ya 70 milyon dallık bir ihracatımız oldu, parasal değeri de 7 milyon dolara yakın. Bu dönemde 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Son sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Tırlarla giden sevkiyatlarımız yerine ulaştı, son sevkiyatları da uçakla gönderiyoruz. Geçen yıla göre bu yıl biraz daha hareketliyiz, dünyada derinleşen ekonomik sıkıntı nedeniyle alternatif hediyelere göre daha ucuz olduğu için çiçeğe yöneliş söz konusu."
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Yılmaz, iç pazar için mezatlardaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bu dönemde özellikle kırmızı renkteki çiçeklerin revaçta olduğunu ifade eden Yılmaz, "İç pazarda çok yoğun bir talep söz konusu, özellikle büyükşehirlerde. Hem ekonomik hem de rengiyle, kokusuyla, duygusuyla anneye verilecek güzel bir hediye. Bundan dolayı sektörde olumlu bir hava var. Geçen yıla göre daha fazla bir satış bekliyoruz." diye konuştu.

"HER BÜTÇEYE UYGUN ÇİÇEK BULABİLİRLER"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da üreticilerin çeşitli bütçelere uygun farklı türlerde çiçekler yetiştirdiğini söyledi.

Anneler Günü'nün çiçeksiz olmayacağını söyleyen Çandır, "Antalya'da genellikle karanfil ağırlıklı bir üretim var, bunun dışında gül, gerbera gibi çeşitli türlerimiz de var, saksı bitkileri bu dönemde popüler. Herkes bütçesine göre bir çiçek bulabilir." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 30 yıldır çiçek sektöründe çalışan Türkan Şensoy da kazandığı parayla hem ev ekonomisine katkıda bulunduğunu hem de çocuklarının eğitimine harcadığını söyledi.

Seralarda ve depolarda anneler için çiçek hazırladığını dile getiren Şensoy, "Çok güzel, tempolu bir çalışma var. 3 çocuğum var, ben de çocuklarımdan çiçek bekliyorum." dedi.

Duray Yıldız da uzun yıllar çiçekle uğraştığını, işini sevdiğini belirtti. Çiçeğin güzel bir mesaj verdiğini ifade eden Yıldız, çiçeğin içinde olmasına rağmen Anneler Günü'nde çocuklarından çiçek beklediğini kaydetti.

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