Türkiye'den Avrupa'ya çok sert tepki! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü PKK'lı yandaşların Avrupa Konseyi Binası önündeki eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa’da bazı çevrelerin ve basının PKK eylemlerini hala, sözde 'Kürt aktivistlerin' gerçekleştirdiği eylemler olarak nitelemesi ise esef vericidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa Konseyi Binası önündeki eylemi hakkında açıklamada bulundu. ışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa Konseyi Binası önündeki eylemi hakkında şu açıklamayı yaptı: Terör örgütü PKK unsurlarının Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde PKK elebaşı Öcalan’ın fotoğraflarını da kullanarak düzenlediği gösteriler hakkında Avrupalı muhataplarımıza gerekli uyarılarda bulunmuş ve gösterilerin şiddet potansiyeline dikkat çekmiştik. Son olarak PKK yanlılarının Strazburg’da Avrupa Konseyi Agora binası önünde 25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylem, PKK’nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. "Esefle kınıyoruz Terörizm propagandası niteliğindeki bu tür eylemlere izin verilmesini kınıyoruz. Avrupa’da bazı çevrelerin ve basının PKK eylemlerini hala, sözde 'Kürt aktivistlerin' gerçekleştirdiği eylemler olarak nitelemesi ise esef vericidir. Bu durum çifte standartların ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymaktadır.

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