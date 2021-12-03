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Gündem Türkiye'den Avrupa'ya çok sert "Kavala" tepkisi
Gündem

Türkiye'den Avrupa'ya çok sert "Kavala" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Gezi finansörü Osman Kavala için bir araya gelen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı vermesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:43:00 -
Türkiye'den Avrupa'ya çok sert "Kavala" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Gezi finansörü Osman Kavala için bir araya gelen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı vermesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, AK'yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır. AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi'nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır."

 

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Yorumlar

lanet gavurluktan vazgec!

.......
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Dallı

DEMEK Kİ BU ADAM MİSYONLARIN İLERİ GELEN TÜRKİYEDEKİ ADAMIYMIŞ ANLAŞILAN.ŞUNLARA BAK HELE.EMRİNİZ OLUR DİYECĞİZ.
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