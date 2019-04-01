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Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne cevap: Beyan edilen...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Misyonu'nun seçimler hakkındaki beyanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 22:11
Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne cevap: Beyan edilen...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Misyonu'nun seçimler hakkındaki beyanlarına ilişkin, 'Misyonun seçim ortamı konusunda beyan ettiği şüphe yersizdir.' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Seçim Gözlem Misyonu'nun Türkiye'deki yerel seçimlere yönelik gözlem faaliyetleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yerel seçimlerin, serbest demokratik seçim usullerine uygun olarak yüzde 84’ten yüksek katılımla tamamlandığının altını çizen Aksoy, seçimler çerçevesinde uluslararası kurumlarla yapıcı iş birliğinin göstergesi olarak Türkiye'nin kurucu üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlerinin temsil edildiği organı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden (YBYK) bir heyetin yerel seçimleri izlemek üzere davet edildiğini belirtti.

"Seçimler düzgün bir şekilde gerçekleştirildi"

Aksoy, bu durumun YBYK’nin Türkiye'deki seçimleri ilk kez izleme fırsatı bulduğuna değinerek, bu çerçevede toplam 22 kişilik heyetin 10 takım halinde çeşitli şehirlerde seçimlere ilişkin gözlem yaptığını kaydetti.

Türk makamlarının Gözlem Misyonu’nun faaliyetleri için ülke genelinde her türlü iş birliği ve kolaylığı gösterdiğine dikkati çeken Aksoy, "YBYK Seçim Gözlem Misyonu, gözlem yaptıkları yerlerde oy verme sürecine tam erişim sağlayabildiklerini, sandık kurullarının görevlerini yetkin bir şekilde yürüttüklerini, Yüksek Seçim Kurulundan seçim sandık kurullarına kadar tüm düzeyde teknik yetkinlikten etkilendiklerini açıklamış ve seçimlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu duyurmuştur." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Misyonu'nun şüpheleri yersiz"

Aksoy, YBYK heyetinin, Türkiye'nin bütünlüğü ve güvenliği üzerindeki mutlak hakkını teyit ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gözlem Misyonu’nun görev tanımı dışında kalması gereken ve ne yazık ki gözlemcilerce doğru anlaşılmadığı görülen bazı siyasi nitelikli hususları dile getirmek suretiyle, adil ve özgür seçim ortamı konusunda beyan ettiği şüphe yersizdir. Avrupa’da seçimlerde en yüksek katılım oranına sahip ülkelerin başında gelen Türkiye, demokrasisinin olgunluğuna duyduğu güven ve uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğine atfettiği önem çerçevesinde, bundan böyle de seçim gözlem faaliyetlerine yapıcı yaklaşımını sürdürecektir."

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 22:11
  1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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