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Gündem Türkiye'den ateşkes kararı sonrası net uyarı: Ermenistan'a son kez fırsat verildi
Gündem

Türkiye'den ateşkes kararı sonrası net uyarı: Ermenistan'a son kez fırsat verildi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkes kararına ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Azerbaycan son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:41:00 - 2020-10-10 11:46:51
Türkiye'den ateşkes kararı sonrası net uyarı: Ermenistan'a son kez fırsat verildi

Gece yarısı Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinden ateşkes kararı çıktı.

12 saatliğine geçerli olacak ve esir ile ölü takaslarını içeren ateşkes kararı saat 11.00 itibariyle uygulamaya konuldu. Ermenistan'ın saldırıları karşısında en başından beri Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye ise ateşkes kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"Azerbaycan, Ermenistan'a son kez fırsat verdi"

Söz konusu açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı, "27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir. Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir. İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

 

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