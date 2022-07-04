Türkiye'den Asya ülkesine korvet teklifi

Bangladeş merkezli Defseca tarafından aktarıldığı üzere Türkiye, Bangladeş’e 8 adet Ada sınıfı korvet teklif etti. STM tarafından yapılan teklif, teknoloji transferini de içermekte. Ek olarak korvetlerin büyük kısmının Bangladeş’te inşa edileceği aktarılmakta.

Bangladeş’in 32 hücreli Dikey Atım Sistemi istediği ve bu sebepten dolayı geminin uzatılabileceği ifade edilmekte. Bangladeş’in gemi üzerindeki sensör donanımını ise Batı kaynaklı (İngiliz, Fransız, İtalyan) olarak kullanmak istediği iddialar arasında.

ADA Sınıfı Korvet

Ada Sınıfı Korvet; hava, suüstü ve sualtı hedeflerinin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandınlması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilir ve Deniz Topçu Ateşi Desteği sağlayabilir. Korvetler, her tür potansiyel tehdidi önlemenin yanı sıra deniz gözetleme ve devriyesi, kıyı ve altyapısı korunması, Münhasır Ekonomik Bölge denetlemesi ve gözetimi gibi deniz operasyonlarını da icra edebilir.

Ada sınıfı korvet, Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen MİLGEM’in bir parçası olan bir korvet sınıfıdır. Türk Deniz Kuvvetleri, inşa edilen 4 korvetin hepsini hizmete almıştır. Bu bağlamda Ada sınıfı korvetler, Ukrayna ve Pakistan’a da ihraç edilmiştir.

ADA Sınıfı Korvetlerin isimlendirmesi ve borda numaraları aşağıdaki gibidir:

- TCG Heybeliada (F-511)

- TCG Büyükada (F-512)

- TCG Burgazada (F-513)

- TCK Kınalıada (F-514)

Kabiliyetler

- Yüksek manevra kabiliyeti

- Dayanıklılık ve stabilize

- Yangın ve hasara karşı yüksek dayanıklılık ve algılama sensörleri

- Titreşime ve hasara karşı şok emici ve azaltıcı uygulama ve zırhlı koruma

- Stealth tasanm ve düşük radar kesit alanı

- Dalmış tehditlere karşı su altı ortam gürültüsünü azaltma ve geminin manyetik izini azaltıcı degaussing sistemi

- Kızılötesi iz takip sistemi

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