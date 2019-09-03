Türkiye'den Amerika'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Amerika'da meydana gelen gemi yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajında bulundu.03 Eylül 2019 Salı 18:09
Dışişleri Bakanlığı tarafından, Güney Kaliforniya kıyılarında bir gemide meydana gelen yangında, yaşamını yitirenler için ABD'ye taziye mesajı gönderildi.
Bakanlık tarafından gönderilen mesajda, Santa Cruz Adası kıyılarında bir gemide meydana gelen yangın nedeniyle 25 kişinin yaşamını yitirmesinden ve birçok insanın yaralanmasından kaynaklanan üzüntü belirtildi.
İletilen mesajda, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."tabiri yer aldı.
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