Türkiye'den Amerika'ya taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Amerika'da meydana gelen gemi yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Güney Kaliforniya kıyılarında bir gemide meydana gelen yangında, yaşamını yitirenler için ABD'ye taziye mesajı gönderildi. Bakanlık tarafından gönderilen mesajda, Santa Cruz Adası kıyılarında bir gemide meydana gelen yangın nedeniyle 25 kişinin yaşamını yitirmesinden ve birçok insanın yaralanmasından kaynaklanan üzüntü belirtildi. İletilen mesajda, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."tabiri yer aldı.

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