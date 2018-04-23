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Türkiye'den Almanya'ya nota
24 Haziran'daki seçimde Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için hazırlanan nota, Alman Dışişleri'ne gönderildi.
23 Nisan 2018 Pazartesi 14:57
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:57
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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