Türkiye'den Akdeniz'de dev petrol hamlesi! ABD'li şirket duyurdu

Türkiye'nin ulusal petrol şirketi Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Akdeniz'de iki sondaj kuyusu açılması için Rowan Companies PLC RDC.N şirketiyle anlaştı.



Açıklama sondaj hizmetleri sağlayan ABD merkezli Rowan Companies tarafından yapıldı.



Devreye bu yıl sonlarında girmesi beklenen sözleşme kapsamında Rowan Norway olarak adlandırılan iki platform 100-140 gün süreyle faaliyet gösterecek.