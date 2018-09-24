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Türkiye'den Akdeniz'de dev petrol hamlesi! ABD'li şirket duyurdu

Türkiye`nin ulusal petrol şirketi TPAO, Akdeniz`de iki yeni sondaj kuyusu açılması için Rowan Companies PLC RDC.N şirketi ile anlaşmaya vardı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:57
Türkiye'den Akdeniz'de dev petrol hamlesi! ABD'li şirket duyurdu

Türkiye'nin ulusal petrol şirketi Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Akdeniz'de iki sondaj kuyusu açılması için Rowan Companies PLC RDC.N şirketiyle anlaştı.

Açıklama sondaj hizmetleri sağlayan ABD merkezli Rowan Companies tarafından yapıldı.

Devreye bu yıl sonlarında girmesi beklenen sözleşme kapsamında Rowan Norway olarak adlandırılan iki platform 100-140 gün süreyle faaliyet gösterecek.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 15:57
  1. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
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  4. ABD'li şirket
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  6. Yeni sondaj kuyuları
  7. Dev anlaşma
  8. Petrol çıkarma

YORUM YAZ

  • melih53melih535 dk önce
    yine amerikalılar.bu kuyulardan bi şey çıkmaz**boşuna masraf..çinli şirketlerle anlaşma yapılması lazım..amerika ingiliz şirketleri bulsada yok der çıkartmaz**bunu 5 yaşındaki çocuk biliyor..hala öğrenilememiş..demekki petrol bulunsun istenmişyor.*
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