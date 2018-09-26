Türkiye'den açıklama: Tehdit hala devam ediyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “(Irak ve Suriye’de) Terör tehdidi hala devam ediyor. DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor” dedi.26 Eylül 2018 Çarşamba 16:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Dokuzuncu Bakanlar Oturumunda konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Irak ve Suriye’de) Terör tehdidi hala devam ediyor. DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor." dedi.
Hiçbir ülkenin terörle tek başına mücadele edemeyeceğine değinen Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Hiçbir ülke terörle tek başına mücadele edemez. Birlik içinde hareket etmeliyiz."
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