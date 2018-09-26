Türkiye'den açıklama: Tehdit hala devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Dokuzuncu Bakanlar Oturumunda konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Irak ve Suriye’de) Terör tehdidi hala devam ediyor. DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor." dedi.

Hiçbir ülkenin terörle tek başına mücadele edemeyeceğine değinen Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiçbir ülke terörle tek başına mücadele edemez. Birlik içinde hareket etmeliyiz."