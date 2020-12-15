Türkiye'den ABD'ye tokat gibi cevap

ABD'de Donald Trump yönetimi Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle uygulayacağı yaptırımları açıkladı. Yaptırım listesinde aralarında Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de olduğu 4 kişinin ismi var.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaptırım kararının tek taraflı bir karar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak" dedi.

Bu tür yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmeye yardımcı olacağını kaydeden Kurtulmuş, "Kötü komşu adamı ev sahibi yapar" diye konuştu.

"S-400 zorunluluk"

Hükümetin S-400'lere karşı tutumuna da değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim buradaki tavrımız açık. Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık. Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir."

"ABD Türkiye'yi kaybetmek istemez"

Kurtulmuş, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Bu adımların rasyonel olmadığını ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD'li siyasetçiler biliyorlardır. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele

Koronavirüs salgını ve alınan önlemlere de değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İnsanların işini sürdürebilmesi için şimdiye kadar 600 milyar lira ekonomik destek verdik. Üretim kayıpları olabilir ama ayakta kalmalarını sağlayacak destekleri verebilmek önemli. Türkiye'nin orta direğinin ayakta kalması için destekler verildi. Yardıma ihtiyacı olan kişilere gerekli destekler verildi. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ekonomiye destek sağlayacak desteklerin verileceği de açıklandı. Türkiye küçük de olsa artı büyüme ile yılı tamamlayacak. Gelecek yılın ilk 3 ayında ise Türkiye ekonomisi önemli bir çıkış yakalayacak. Önümüzdeki 3 ay hayati bir süreç. Hükümetimiz tam zamanında gerekli paketi açıkladı.

Dengeye bakarak ilerliyoruz. Vatandaş olarak tedbirlere riayet etmeliyiz. tedbirlerin sıkılaşmasını zorunlu kılmayacak şekilde hareket etmeliyiz. İnsanlar partiler yapıyorlar, kahvelerde oyun oynuyorlar. vatandaşlarımızdan ricamız tedbirlere uymalarıdır. Tek başına hükümetin tedbirleriyle olmaz. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak. Türkiye'de sıfırlasanız bile dünyada sıfırlanmadığı sürece devam edebilir."