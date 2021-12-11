  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'den ABD’ye taziye mesajı
Dünya

Türkiye'den ABD’ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de meydana gelen hortum ve şiddetli fırtınada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:25:00 -
Türkiye'den ABD’ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de yaşanan hortum ve şiddetli fırtınada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD’nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın çıkışları gündem olan Mert Başaran'dan dolar yorumu: Bu olursa sakinler
Ekonomi

Altın çıkışları gündem olan Mert Başaran'dan dolar yorumu: Bu olursa sakinler

Daha önceki tahminleri bir bir tutan emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, sosyal medya hesabından dolar ile ilgili dikkat çeken bir açık..
CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi
Gündem

CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez isim..
İyi Parti’yi karıştıran afiş: ‘Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti diyenlere kötü haber!
Gündem

İyi Parti’yi karıştıran afiş: ‘Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti diyenlere kötü haber!

Milliyet yazarı Zafer Şahin, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti’ diyenlere kötü haberi köşesinden duyurdu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay