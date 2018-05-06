Türkiye’den ABD’ye rest: Buna karşılık veririz

Ukrayna ile pasaportsuz seyahat uygulamasının başladığını ve iki sene içinde bu ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 80 arttığını dile getiren Çavuşoğlu, Rusya ile de vizesiz ve pasaportsuz seyahat için görüşmelere başlayacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Rusların, vizeleri bu sene tamamen olmasa da resmi ve hizmet pasaportlarına kaldırmayı önerdiğini ifade ederek, "Biz de karşı görüşümüzü Ruslara ilettik, şimdi bunları görüşüyoruz. Kısmen de olsa vizeler kalkar belki yıl sonuna doğru. Bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin bir telefon görüşmesi yaparlar ya da bir araya geldikleri zaman 'hadi vizeleri kaldıralım' derler. Bugüne kadar her iki lider böyle çok adımlar attılar. Biz de bunları uyguladık. Ama önce vizeleri bir kaldıralım sonra kimlikle geliş gidişler nasıl olacak bunları görüşürüz." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya ilişkilerinde normalleşmenin artık sağlandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Malum büyük projelerimiz var. Türk Akımı Projesi, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, bunları ne zaman gerçekleştireceğiz, bitireceğiz, bunları konuşuyoruz. Artık o sorundu, bu sorundu bunları konuşmuyoruz. Gerçekten bu önemli bir nokta." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE MUTLAKA BUNA CEVAP VERİR”

Çavuşoğlu, ABD'de Türkiye'nin S-400 füze tercihi ve bundan dolayı Türkiye'ye ambargo uygulama istenmesine ve bu konuda yasama organlarındaki girişimlere ilişkin, "ABD bize ambargo ya da vizeye yönelik bir adım atarsa Türkiye mutlaka buna bir cevap verir. Ama biz bunu arzu etmeyiz. Bu duruma niye gelelim, yapılması gereken ne? ABD bu anlayıştan vazgeçmeli." dedi.

Türkiye'nin S-400 füzeleri konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz bu konularda hassasken, bize böyle tehditvari konuşmaları ya da yaptırım uygularız gibi yaklaşımları doğru değil. Biz ilişkileri düzeltmeye çalışırken, böyle adımlar atarsa Türkiye'den karşılığını mutlaka alırlar. Bize olumsuz adım atarlarsa biz de cevabını veririz. Artık eski Türkiye yok bunu herkesin görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington'da yapılması planlanan görüşmenin tarihine ilişkin şunları söyledi:

"14'ü ile başlayan yani gelecek hafta içinde bir tarih önerdiler. Biz de kendilerine 11'i yani cuma günü olabilir, Londra öncesi. Ya da biliyorsunuz 15'inde Cumhurbaşkanımızın Londra'da programı bitiyor. 16'sını önerdik. Büyük olasılıkla 11'i ya da 16'sı gibi. 11'i için henüz bir cevap gelmedi, bu bizim önerimizdi. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle bu ziyaretimiz olur."

Çavuşoğlu, ABD'de devam eden eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasına ilişkin, "Bugün baktığımız zaman iddianameye de, Sarraf'ın da hiçbir şekilde suçlamadığı bir kişi. Netice itibarıyla bunun FETÖ motifli bir dava süreci olduğunu biz de biliyoruz, ABD'li muhataplarımıza da anlattık" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme sürecinde karşılıklı büyükelçilerin atandığını ancak Türkiye'nin Filistin davası ve Kudüs konusunda hassas olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İsrail son zamanlarda Kudüs'le ilgili maalesef çok olumsuz adımlar attı. Geçen yaz çok ciddi problemler oldu. Cumhurbaşkanımız İsrail Cumhurbaşkanını aradı. Daha sonra düzeldi. Ama sorunlar devam ediyor." dedi.

Filistin topraklarının işgaline yönelik sürekli adımlar atıldığını, son olarak da barışçıl gösteri yapan Filistinlilere hem ateş açıldığını hem de bomba atıldığını, Türkiye'nin de buna sessiz kalamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Böyle olunca gerginlik ister istemez devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de sessiz kalamayız. İsrail bu yanlış adımlardan geri çekilmeli, vazgeçmeli ve iki devletli çözüme odaklanmalı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına ilişkin Türkiye'nin tavrının net olduğunu ve tüm dünyanın da bu karara karşı olduğunu vurgulayarak, "Tüm dünyanın karşı olduğu bir konuda ısrar etmenin bir anlamı yok ve bu adım bölgede gerginliği artırır, istikrarı bozar, herkesi huzursuz eder." ifadelerini kullandı.

SURİYE VE IRAK

Suriye'ye Arap askerlerinin gönderilmesi konusunda hazırlık olup olmadığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, bu tür bilgilerin teyit edilmediği yanıtını verdi.

Suriye'ye gelen devletlerin amaçlarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen, siyasi bir çözüm için, terörle mücadele dahil ama bunun içinde YPG de olacak sadece DEAŞ ya da vesaire değil, tüm terör örgütleriyle mücadele için katkı sağlayan herkese biz sıcak bakarız." dedi.

Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarının amacının siyasi istikrar, siyasi çözüm ve terörle mücadele olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunların tersine çaba sarf edenlere de Türkiye'nin prensip olarak karşı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Irak'a yönelik ortak operasyon planlarının hala masada olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "ABD ile çalışma gruplarımızdan bir tanesi de PKK'ya yönelik iş birliğimiz. Bunun için de Irak da var. Hatta Irak içinde bölgesel yönetim de var." diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca 29 Mayıs'ta Almanya Solingen'de düzenlenecek anma törenine katılacağı bilgisini paylaştı.