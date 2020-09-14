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Gündem Türkiye'den ABD'ye mesaj: Doğu Akdeniz'de barışa zarar verecek!
Gündem

Türkiye'den ABD'ye mesaj: Doğu Akdeniz'de barışa zarar verecek!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin açılamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, muhtıranın Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar vereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 01:54:00 -
Türkiye'den ABD'ye mesaj: Doğu Akdeniz'de barışa zarar verecek!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ABD arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin olarak, 12 Eylül'de GKRY ile ABD arasında imzalanan ve GKRY’de “Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” kurulmasını öngören mutabakat muhtırasının Kıbrıs Türk tarafını yok saydığını açıkladı.

"Barışa hizmet etmeyecek"

Sözcü Aksoy, Mutabakat muhtırasının Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyeceğini tam aksine zarar vereceğini belirterek, ABD'nin ambargoyu kaldırması ve GKRY'li askerlere eğitim vermesinin adadaki dengeyi bozacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, adayı ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de görüşmemesi hakkında açıklamalarda bulunan Aksoy, Kıbrıs’da Rumlarla birlikte eşit hak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin dışlandığını belirterek Rum tarafının herhangi bir olayda uzlama arayışına girmeyeceğini söyledi.

Aksoy, ABD'yi geleneksel tarafsız Kıbrıs politikasına dönmeye davet etti.

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