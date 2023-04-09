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Gündem Türkiye'den ABD'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz! Resmi açıklama geldi!
Gündem

Türkiye'den ABD'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz! Resmi açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2023-04-09 19:04:00 - 2023-04-09 19:30:34
Türkiye'den ABD'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz! Resmi açıklama geldi!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'ABD'ye ait USS San Juan saldırı denizaltısını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi ve GKRY'nin silahlanma faaliyetleri' konusunda yaptığı açıklamayı desteklediklerini bildirdi. Dışişleri'nden yapılan dikkat çekici açıklamada 'KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz.' ifadelerine yer verildi. Türkiye'den KKTC'nin ABD denizaltısının GKRY limanına demirlemesine yönelik açıklamasına destek detayları...

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "ABD'ye ait USS San Juan saldırı denizaltısını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi ve GKRY'nin silahlanma faaliyetleri" konusunda yaptığı açıklamayı desteklediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC ile de birçok kez vurgulandığı gibi, ABD'nin Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY'yi silahlanmaya teşvik eden adımların, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca KKTC'nin, "ABD'ye ait USS San Juan denizaltısını GKRY'nin limanlarından birine demirlemesi ve GKRY'nin silahlanma faaliyetleri" konusunda yaptığı açıklamanın desteklendiği vurgulanarak, "ABD'yi bir kez daha bu politikalarını gözden geçirmeye çağırıyor; ülkemizin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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