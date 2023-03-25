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Gündem Türkiye'den ABD'ye F-16 resti: Olmazsa alternatiflere bakarız
Gündem

Türkiye'den ABD'ye F-16 resti: Olmazsa alternatiflere bakarız

Yeniakit Publisher
2023-03-25 23:39:00 -
Türkiye'den ABD'ye F-16 resti: Olmazsa alternatiflere bakarız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile devam eden F-16 görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Kongreyi ikna etmesi gereken Biden hükümeti. Olursa iyi olur ama olmazsa alternatifler üretilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile devam eden F-16 görüşmeleri hakkında konuşan Kalın, "Biden yönetimi bu konuda başından beri açık ve net bir tutum sergiledi. F-16 programını destekledi. Fakat Kongre ayağında bunu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği şartını öne sürenler oldu. Kongreyi ikna etmesi gereken Biden hükümeti. Olursa iyi olur ama olmazsa alternatifler üretilir" dedi.

ABD'li komutanların terör örgütü YPG'ye yaptığı skandal ziyarete değinen Kalın, şunları kaydetti:

"ABD tarafı sadece Amerikan askerleri ile görüşüldüğünü PYD/YPG'lilerle görüşülmediğini söylüyorlar. Suriye'deki terör tehditlerini ortadan kaldırmak için bir başka terör tehditleriyle çalışmak mantıksal olarak tutarsızlıktır. Buna gerek yok. Bu Suriye halkına da saygısızlıktır. Bu rahatsızlığımızı ABD'ye ilettik."
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