Türkiye'den ABD'ye F-16 resti! 'Alternatiflerimiz var'

ABD ile F-16 görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kalın, 'F-16'yı vermeyene biz deriz ki, 'Bizim Kızılelma'mız var, bizim Milli Muharip Uçağımız (MMU) var, bizim başka alternatiflerimiz var.' Bundan kendileri pişman olurlar' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı'nın sorularını cevapladı.

ABD ile F-16 görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kalın, "F-16'yı vermeyene biz deriz ki, "Bizim Kızılelma'mız var, bizim Milli Muharip Uçağımız (MMU) var, bizim başka alternatiflerimiz var." Bundan kendileri pişman olurlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

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(İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Zamanlaması tesadüf değil. İsrail hükümetinin burada kendi iç sıkışmışlığını aşmak için bu tür hadiselere başvurduğunu geçmişte de biz gördük.

(İsveç'in NATO'ya üyelik süreci) Tek engel kendilerinin bize taahhüt ettikleri konuları yerine getirmeleri.

(ABD ile F-16 görüşmesi) F-16'yı vermeyene biz deriz ki, "Bizim Kızılelma'mız var, bizim Milli Muharip Uçağımız var, bizim başka alternatiflerimiz var." Bundan kendileri pişman olurlar.