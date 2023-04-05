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Siyaset Türkiye'den ABD'ye F-16 resti! 'Alternatiflerimiz var'
Siyaset

Türkiye'den ABD'ye F-16 resti! 'Alternatiflerimiz var'

Yeniakit Publisher
2023-04-05 15:45:00 -
Türkiye'den ABD'ye F-16 resti! 'Alternatiflerimiz var'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile yürütülen F-16 görüşmelerine ilişkin, "Bizim başka alternatiflerimiz var.' Bundan kendileri pişman olurlar' ifadelerini kullandı.

ABD ile F-16 görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kalın, 'F-16'yı vermeyene biz deriz ki, 'Bizim Kızılelma'mız var, bizim Milli Muharip Uçağımız (MMU) var, bizim başka alternatiflerimiz var.' Bundan kendileri pişman olurlar' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı'nın sorularını cevapladı.

ABD ile F-16 görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kalın, "F-16'yı vermeyene biz deriz ki, "Bizim Kızılelma'mız var, bizim Milli Muharip Uçağımız (MMU) var, bizim başka alternatiflerimiz var." Bundan kendileri pişman olurlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
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(İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Zamanlaması tesadüf değil. İsrail hükümetinin burada kendi iç sıkışmışlığını aşmak için bu tür hadiselere başvurduğunu geçmişte de biz gördük.

(İsveç'in NATO'ya üyelik süreci) Tek engel kendilerinin bize taahhüt ettikleri konuları yerine getirmeleri.

(ABD ile F-16 görüşmesi) F-16'yı vermeyene biz deriz ki, "Bizim Kızılelma'mız var, bizim Milli Muharip Uçağımız var, bizim başka alternatiflerimiz var." Bundan kendileri pişman olurlar.

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Yorumlar

Vatandaş

Haberde aynı cümleler tam üç kez tekrarlanmış. Bence, haberi yazan ya ayyaşın teki, ya da ilköğretimde dirsek çürütüyor...

Haribo

Hocam, İnşallah ödeyip geri alamadığımız paraları alırsınız gavur abd 'den inşallah. Ya nasip ya kısmet
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