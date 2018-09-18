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Türkiye'den ABD'ye başsağlığı mesajı

Florence kasırgasının vurduğu Amerika Birleşik Devletleri için Dışişleri Bakanlığı bir mesaj yayınladı.

18 Eylül 2018 Salı 20:52
Türkiye'den ABD'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Florence kasırgasının ABD'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasının üzüntüyle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de etkili olan Florence kasırgasının neden olduğu kayıplarla başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "Florence kasırgasının ABD'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasından üzüntü duyuyoruz. Kasırgada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 20:52
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. ABD
  3. Florence Kasırgası

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