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Aktüel

Türkiye'den ABD'de Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:24:28 -
Türkiye'den ABD'de Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önündeki Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki göstererek, bu eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi.

Aksoy, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde bulunan Atatürk heykeline asılan bez parçası hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınayan Aksoy, "Dünya tarihindeki müstesna konumu tartışmasız olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır. Bu menfur eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için Washington Büyükelçiliğimiz tarafından ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır." ifadesini kullandı.

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