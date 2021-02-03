Türkiye’den ABD ve Rusya açıklaması! ‘Küresel öneme sahip’

Dışişleri Bakanlığından Rusya ve ABD tarafından imzalanan "New START" anlaşması hakkında açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD ve RF'nin, 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın beş yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." dedi.

Aksoy şu mesajları verdi;

"ABD ve RF'nin nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibariyle küresel öneme sahiptir.

Atılan bu önemli adımın silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."

NATO'dan da açıklama geldi

Kuzey Atlantik Konseyinden yapılan açıklamada, NATO'nun kararı desteklediği belirtilerek "NATO müttefikleri, Yeni START Anlaşması'nın uluslararası istikrara katkı sunacağını düşünmektedir." ifadesine yer verildi.

Müttefiklerin mevcut silahsızlanma, silahların kontrolü ve silahların yayılmasını önleme anlaşmaları ile taahhütlerini devam ettirmeye kararlı oldukları vurgulanan açıklamada, NATO üyelerinin silahların kontrolüne yönelik yeni müzakereleri de desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Müttefikler anlaşmanın uzatılmasını, nükleer tehditler ile stratejik istikrara yönelik yeni sınamaları ele alacak çabaların sonu değil, başlangıcı olarak görmektedir." ifadesi yer aldı.

Rusya'nın ortaya koyduğu sınamalara karşı NATO'nun duruşunu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Rusya'nın saldırgan eylemlerine karşı müttefiklerin yakın istişare halinde çalışacakları vurgulandı.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

ABD'de başkanlığa Joe Biden'ın gelmesinden sonra yeni yönetim anlaşmayı 5 yıl uzatma teklifinde bulunmayı planladığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uzatma kararını 29 Ocak'ta imzalamıştı.