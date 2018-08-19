Türkiye'den ABD açıklaması: Biz buna karşıyız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Fahri Konsolosluğunun Resmi Açılış Töreni sonrası Sırp mevkidaşı Ivıca Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin tehditlerine değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Biz bugüne kadar diplomasiyi işlettik ve sürekli çözüm için önerilerde bulunduk. Yarın yine sorun yaşanabilir. Bu sorunun çözülmesi konusunda kafa yoracaksınız. Birlikte hangi adımlar atılabilir bunlar konuşlur. Ama ABD daha çok tehdit dili, birden bir bakıyoruz, bir dayatma anlayışı. Biz buna karşıyız. Onlara diyoruz ki, bununla bir yere varamayız."