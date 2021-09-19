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Dünya Türkiye’den AB ülkelerine tepki
Dünya

Türkiye’den AB ülkelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiriye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:29:00 -
Türkiye’den AB ülkelerine tepki

Sözcü Bilgiç, AB’nin 9 üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) önceki gün Atina’da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerinin önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk olduğunu belirtti. Bilgiç, “Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

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