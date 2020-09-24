Türkiye'den 8 ayda 9,1 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 9 milyon 141 bin dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Ocak-Ağustos 2020'de 6 ülkeye 1347 ton deniz salyangozu satıldı.

Söz konusu ihracattan 9 milyon 141 bin 60 dolar kazanç sağlandı.

Deniz salyangozu ihracatında ilk sırayı Güney Kore aldı. Güney Kore'ye bu dönemde 801 ton deniz salyangozu ihraç edilerek 5 milyon 408 bin 272 dolar elde edildi.

Türkiye'den ayrıca Japonya'ya 1 milyon 390 bin 83, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 1 milyon 55 bin 765, Tayvan'a 1 milyon 54 bin 40, ABD'ye 160 bin 300 ve Vietnam'a 72 bin 600 dolarlık deniz salyangozu satıldı.

- Karadeniz ihracatında da Güney Kore ilk sırada

Karadeniz'den de ocak-ağustos döneminde 1042 ton deniz salyangozu ihracatından 7 milyon 70 bin 805 dolar gelir elde edildi.

Karadeniz ihracatında da Güney Kore ilk sırayı aldı. Karadeniz'den yılın 8 ayında Güney Kore'ye 709 ton deniz salyangozu ihraç edilerek 4 milyon 855 bin 110 dolar kazanç sağlandı.

Güney Kore'yi 1 milyon 55 bin 765 dolarlık ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti, 690 bin 50 dolarlık ihracatla Japonya, 236 bin 980 dolarlık ihracatla Tayvan, 160 bin 300 dolarlık ihracatla ABD ile 72 bin 600 dolarlık ihracatla Vietnam takip etti.

- Tüketim olmamasına rağmen ihracat ön planda

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'de deniz salyangozunun tüketimi olmamasına rağmen ihracatının ön planda olduğunu söyledi.

Deniz salyangozu ihracatının daha da artmasını beklediklerini belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, deniz salyangozunu işleyip değere dönüştürmüş ve ihracatta söz sahibi olmuştur. Bu nedenle ihracattan beklentimiz yüksek. Ayrıca deniz salyangozunun düzenli avlanmasıyla deniz ekolojik dengesinin sağlanmasına da büyük katkı yapılmaktadır. Bu da son derece önem arz etmektedir."

Kalyoncu, Türkiye'de işlenip değere dönüştürülen deniz salyangozunun Uzak Doğu ülkelerinde en beğenilen ve tercih edilen ürün haline geldiğine dikkati çekerek, ilerleyen günlerde ülke sayısının ve ihracat potansiyelinin artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.



