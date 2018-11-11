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Türkiye'den 4 ülkeye vize kolaylığı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Libya, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistanvatandaşlarının Türkiye'de tabi olduğu vize rejimi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

11 Kasım 2018 Pazar 17:02
Türkiye'den 4 ülkeye vize kolaylığı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan 326 sayılı kararla, Libya devletinin 12 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Resmi Gazete'deki 327 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile de Kazakistan'ın resmi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarıyla Özbekistan ve Tacikistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz kalış süreleri 90 güne çıkarıldı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 17:02
  1. Türkiye
  2. Vize kolaylığı
  3. Libya
  4. Kazakistan
  5. Özbekistan
  6. Tacikistan
  7. Cumhurbaşkanı Kararı
  8. Resmi Gazete'de yayımlandı

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