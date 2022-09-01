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Ekonomi Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 SİHA alma kararı aldılar! Sürpriz hamle
Ekonomi

Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 SİHA alma kararı aldılar! Sürpriz hamle

Romanya, son dönemde uluslararası arenada popülerliğini artıran Bayraktar TB2 SİHA'ları satın alma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 14:40:00 -
Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 SİHA alma kararı aldılar! Sürpriz hamle

Romanya, 300 milyon dolar değerinde 18 adet Bayraktar İHA almak için harekete geçti. Romanya hükümetinin Türk İHA satın alımı için parlamentonun onayını beklediği belirtildi.

AB ülkesi Romanya, Bayraktar İHA alımı için parlamentoya başvurdu.

Romanya basınında çıkan haberde, Romanya Savunma Bakanlığının parlamentodan 18 Bayraktar insansız hava aracı satın alımı için talepte bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 300 milyon avroyu bulan bir satın alma olduğu için parlamentonun onayı gerektiği vurgulanan haberde, onay verilmesi halinde iki ülke arasında görüşmelere başlanacağı aktarıldı.

Haberde Bayraktar insansız hava aracının Ukrayna savaşında "efsane" haline geldiği de ifade edildi.

Bu arada, Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da 18 Bayraktar insansız hava aracının değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğuna, bunun yanında lojistik destek paketi, özel eğitim ve eğitim ekipmanı da alınacağına dikkat çekildi.

Savunma Bakanlığı tarafından Romanya Parlamentosuna verilen talep dilekçesinde, Bayraktar TB2 insansız uçak sistemlerinin satın alınmasıyla, NATO savunma planlama sürecinde Romanya'ya verilen yetenek hedeflerinin uygulanmasının amaçlandığı, programın Romanya ordusunun 2040 yılına kadar dönüştürülmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacağı ifade edildi.

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