Türkiye’den 114 ülkeye pul biber satışı

Bu dönemde Almanya, Hollanda ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 114 ülkeye 3 bin 886 ton satış yapıldı. Pul biber ihracatında ilk sırada 2 milyon 202 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 591 bin dolarla Hollanda, 997 bin dolarla İngiltere izledi.

İhracatçı sevinçli

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatının 2021 yılını artışla kapatmasının sevindirici olduğunu belirtti. Kızıldemir, “İhracatımızın artması memnuniyet verici” dedi. Kızıldemir, ihracat yaptıkları ülkelerin çeşitlenmesinden duydukları mutluluğu da belirtti. Kızıldemir, “İsotumuzun da lezzetine dünya yeni yeni varıyor. Bu lezzeti alan kişiler bir daha bırakamayacaklar. Ümit ediyorum ki 2022 yılında daha da iyi ihracat rakamlarına ulaşırız” diye ekledi.