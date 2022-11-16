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Ekonomi Türkiye'deki ticari ateşelikler! 20 yılda 11 milyar dolar: Firmalarımız Türkiye'ye gelmeyi seviyor
Ekonomi

Türkiye'deki ticari ateşelikler! 20 yılda 11 milyar dolar: Firmalarımız Türkiye'ye gelmeyi seviyor

Avusturyalı ticaret ataşesi, Türkiye'deki yatırım ortamına övgülerde bulundu. Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Christian Maier, 'Türkiye bizim için çok güzel bir pazar, firmalarımız Türkiye'ye gelmeyi seviyor.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 11:18:00 - 2022-11-16 11:23:16
Türkiye'deki ticari ateşelikler! 20 yılda 11 milyar dolar: Firmalarımız Türkiye'ye gelmeyi seviyor

Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Christian Maier, Avusturyalı şirketlerin 20 yılda Türkiye'ye 11 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirterek, "Türkiye bizim için çok güzel bir pazar, firmalarımız Türkiye'ye gelmeyi seviyor. Bürokrasi bakımından sektör bazlı değişmekle birlikte yatırım izni alma konusunda da işler hızlı ve kolay ilerliyor." dedi.

Maier, AA muhabirine, Türkiye'deki yatırım ortamı ve Avusturyalı şirketlerin üstlendiği işlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de halen yeşil enerji alanında 11 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Maier, bu alana yatırım yapmak isteyen başka şirketlerin de olduğunu söyledi.

Maier, Türkiye ve Avusturya'nın ekonomik ilişkilerinin hep çok güçlü olduğuna işaret ederek, "2002'den sonra yapılan yatırımlarda biz 5'inci sırada geliyoruz. Avusturya küçük bir ülke, 9 milyon nüfusumuz var ama yine de Türkiye'de bütün sektörlerde çok yatırım yaptık. Bizim iş bağlantılarımız hep güzel gidiyor, böyle de devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin daha çok iş yapabileceğini vurgulayan Maier, burada başta belediyeler olmak üzere şirketlere de görevler düştüğünü dile getirdi.

Maier, güneş ve rüzgar enerjisinde Türkiye'nin potansiyelinin çok büyük olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avusturyalı yatırımcılar atık geri dönüşüm, güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında Türkiye'de yatırımlar yapıyor. Avusturyalı şirketler 2002'den bu yana Türkiye'de 11 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu rakamı ne kadar yukarı çekersek o kadar mutlu oluruz. Avusturya'da 400 bin Türk var, bu yüzden bağlantımız çok güçlü. Tabii Osmanlı'dan kalma ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Türkiye bizim için çok güzel bir pazar, firmalarımız Türkiye'ye gelmeyi seviyor. Bürokrasi bakımından sektör bazlı olarak değişmekle birlikte yatırım izni almak konusunda da işler hızlı ve kolay ilerliyor."

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