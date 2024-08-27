Türkiye'deki tatil fiyatlarına sezon sonu indirimi Eylül’de de hareketlilik devam edecek! Türkiye fiyatları açıklandı

Ağustos'un son günleri yaşanırken Rus turizm sektöründe "Türkiye'ye gitmek için uygun fiyatlı tatil fırsatlarıyla ideal dönem" reklamları yoğunlaştı

Ağustos'un son günleri yaşanırken turizm sektöründe "Türkiye'ye gitmek için uygun fiyatlı tatil fırsatlarıyla ideal dönem" reklamları yoğunlaştı. Okulların açılmasına yakın birçok aile, çocuklarıyla birlikte tatilden dönerken, oteller de bu durumu fiyat politikasında dikkate alıyor. Moskova'dan çıkışlı 6-7 gecelik Türkiye tatilleri, iki kişi için 100 bin rubleye kadar olan fiyatlarla satışta. Ancak uzmanlara göre, gerçek anlamda "son dakika" fırsatları az sayıda ve indirimler genellikle küçük oranlarda.

Ator'un sitesindeki derlemeye göre tatillerin maliyetine ilişkin bilgiler, "Turvizor" arama ve karşılaştırma sistemi üzerinden elde edildi. Sistem, Moskova çıkışlı ve Ağustos sonu için birçok uygun fiyatlı tatil paketi sunuyor, ancak bu teklifler genellikle Kemer ve Alanya gibi bölgelerdeki şehir otellerinde geçerli.

Haberde örnek verilen bazı tatil paketleri ve fiyatları şöyle

Kemer:

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Ares Dream 4*: Anex Tour'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" konaklamalı paket, iki kişi için 73 bin 915 ruble.

Club Herakles (Ex. Stone House) 3*: FUN&SUN'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" konaklamalı paket, iki kişi için 71 bin 940 ruble.

Alanya:

Sun Fire Beach Hotel 4*: Anex Tour'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" konaklamalı paket, iki kişi için 75 bin 213 ruble.

Kleopatra Sun Light Hotel 3*: Anex Tour'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" konaklamalı paket, iki kişi için 77 bin 702 ruble.

Side:

Aroma Butik Hotel 3*: FUN&SUN'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece kahvaltı dahil konaklamalı paket, iki kişi için 74 bin 265 ruble.

Diğer Örnekler:

Britannia Hotel & Villas 3*: PEGAS Touristik'ten, Kemer'de kahvaltı dahil paket, iki kişi için 66 bin 473 ruble.

Rios Latte Beach Hotel 4*: Coral Travel'den, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" paket, iki kişi için 92 bin 091 ruble.

Eylül’de de hareketlilik devam edecek

Öte yandan okula dönüş zamanının yaklaşması ile turizm sektörü yeniden hareketlendi. turizmajansi'nın aktardığı habere göre: Eylül ayı rezervasyonlarında geçen seneye göre yüzde 20 oranında artış olduğunu söyleyen u Onur Otruş, sezon sonuna kadar bu oranın daha da yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Mevsim normallerinin üzerinde ilerleyen hava sıcaklıkları, henüz tatile gidemeyenler ya da yaz bitmeden bir kere daha tatil yapmak isteyenlere tatil imkanı sunuyor.

Türkiye’nin değerli bölgelerinde, keyifli tatil deneyimlerine aracılık eden TatilBudur; Eylül ayı rezervasyon taleplerini değerlendirdi. Onur Otruş, bu dönemde misafirlerinin yoğun olarak Bodrum ve Kuşadası’nın yanı sıra Alanya, Side ve Kemer bölgelerine rezervasyon yaptırdıklarını belirtti. Rezervasyon adetlerini geçen sene ile karşılaştıran Onur Otruş “Eylül ayının ilk haftaları, okullar açılmadan tatil yapmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir tarih. Bu sene rezervasyonlarımızda geçen seneye göre yüzde 20 oranında artış olduğunu söylemek mümkün. Bu rakamın ay sonuna kadar yüzde 25’e ulaşmasını bekliyoruz.” dedi. Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle uzun süreli konaklamaları tercih eden misafirlerinin Eylül’de ortalama 3-4 gece konaklamalı planlar yaptığını belirten Otruş “Güney Ege ve Akdeniz’e yönelik tatil planlamalarının, okullar açıldıktan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bu sene sezon Ekim sonuna kadar devam edecek. Daha sakin ve nispeten serin havalarda tatil yapmak isteyenlerin Eylül’ün ikinci yarısı ve Ekim ayı için planlamalar yaptığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.