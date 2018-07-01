Türkiye'deki sistem idam cezasına karşı çıkıyor

Son aylarda toplumun gündeminde yer alan idam cezası tartışması, geçtiğimiz hafta kaybolan Eylül adlı küçük kız çocuğunun ölü bulunmasının ardından yeniden konu oldu. Özellikle sosyal medyada idam cezası istekleri hararetli bir şekilde yer alırken, bir kısım vatandaş da "idam değil eğitim lazım" diyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'de Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile idam cezasına destek verdi. Cinsel taciz, tecavüz, terör ve vatana ihanet gibi suçlarda toplumun idam cezası talebi sıklıkla gündeme geliyor. Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İDAM CEZASI GELMELİ AMA..."

Toplum tarafından talep edilen idam cezasının yeniden Türkiye’de uygulanması hakkında konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, “Kasten ya da tasarlayarak insan öldürme yani içinde 'insan öldürmenin' olduğu suçlarda idam cezasının taraftarıyım, idam cezası tatbik edilmeli. Ancak bununla ilgili iki sorun var; birincisi bizim anayasamız buna müsait değil ve bağlı olduğumuz İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6.,11. ve 13. protokollerine göre biz ölüm cezasını tekrar anayasaya alamıyoruz. Sözleşmenin vazgeçilemez hükmü idam cezası yasağı. Bu sözleşmelerden çıkmadıkça ve Anayasa değişikliği yapmadıkça idam cezasını getiremeyiz. Uluslararası sözleşmelerdeki idam cezasını yasaklayan kısımları gözardı etmemiz lazım.

Bu bir cezadır , yöntemdir, dünyada uygulayan ülkeler de vardır, faydası da vardır ama bizim teknik olarak bu cezayı getirebilmemiz Anayasayı değiştirmekten ve uluslararası sözleşmelerden çıkmaktan geçer. Bunun da bedeli olur, Avrupa Konseyi’nin dışında kalırsınız. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesiyiz. Bu toplum istiyorsa değil ceza hukuku açısından bir ihtiyaçsa, ihtiyacı giderecekse düşünülebilir. Yönümüzü Avrupa’ya göre çizecek değiliz ama uluslararası sözleşmeleri de gözardı edemeyiz. Çünkü dünyada yalnız yaşamıyoruz, bir takım taahhütlerimiz var." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN GÜÇLÜ VE TUTARLI BİR HUKUK SİSTEMİMİZİN OLMASI"

Türkiye'deki açmazın ölüm cezasını kabul edip etmemek değil idamın bu suçları önlemek için yeterli olup olmadığını dile getiren Prof Dr. Ersan Şen, "İnsanları suça iten sebepler sadece cezaların caydırıcı olup olmadığı değil. Bir diğer konu da ülkemizde süratli yargılamanın olmaması. Adalet çok zor ve geç yerine geliyor. Kişi suç işlemeyi kafasına koymuşsa, ‘nasıl olsa yargılanır 3-5 sene yatarım ve bir şekilde açık ya da örtülü af çıkar kurtulurum’ diyor. Bu toplumsal inancın, hukuk sisteminin zayıflığını gösteriyor. Dolayısıyla güçlü ve tutarlı bir hukuk sistemimiz olmalı, bu sadece idam, ölüm cezası sorunu değil. Cezayı veriyorsun ama onu tatbik etmiyorsun, davalar, dosyalar uzun sürüyor, ondan sonra her 10 yılda bir neredeyse af tartışması yapılıyor." dedi.

Prof. Dr. Ersan Şen, “İdam cezası bence getirilebilir ama getirilemiyorsa da, Türkiye Cumhuriyeti ‘bunun bize uluslararası alanda bedeli ağır olur, kayıplar yaşarız’ diyorsa da o zaman ilk olarak af meselesini bir daha gözden geçirecek. İkincisi de yargıdaki gecikme sorunu çözülecek. Geç gelen adalet, adalet değildir. Verilen ceza herkes tarafından görülecek, böylece bir daha suç işlemeyecek. Türkiye Cumhuriyeti’nde ne yazık ki böyle bir algı var: ‘yaparsan yanına kalır’. Güçlü, tutarlı bir hukuk sistemi ve yargımız olacak ve o yargı; şu şöyle söylüyor bu böyle söylüyor diye değil, suç işlemişse kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gereğini yapacak" diye konuştu.

Türkiye Haber Merkezi