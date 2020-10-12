Türkiye'deki sigara üreticileri için zorunlu olacak! Kanun yarın yürürlüğe giriyor

Taha Emre ÖZDEMİR / TBMM

Yeniakit.com.tr'ye konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, 13 Ekim günü mecliste yasalaşacak 'Tütün Kanunu'nun detaylarını anlattı.

"Yerli tütün üreticilerimiz hem iç piyasa hem de dış piyasada tütün mamullerini daha az kullanmaya başlamışlardı." diyen Prof. Kılıç, "AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri tütün üreticimizi koruma gayretinde olduk. 13 Ekim'de yasalacak kanunla Türkiye'deki sigara üreticilerine ürettikleri sigarada yüzde 30 Türk tütünü kullanma mecburiyeti getiriyoruz. Belirlenen ölçüdeki tütünü kullanmayan sigara üreticilerine ağır müeyyideler uygulayacağız. Her kullanmadıkları kilogram Türk tütünü başına 8 ile 10 TL arasında para cezası vereceğiz. Bu da oldukça miktar yapıyor." ifadelerini kullandı.

'Kaçak sigara piyasası da sonlanacak'

Yasanın kaçak sigara piyasasını da sonlandıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Yerli tütün üreticilerimiz ürettikleri tütünü satabilecekleri bir alan bulacaklar. Bunun sonucunda da kaçak sigara satmaktan imtina edecekler." diye konuştu.