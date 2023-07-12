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Yaşam Türkiye'deki o otel dünyanın en iyi oteli seçildi
Yaşam

Türkiye'deki o otel dünyanın en iyi oteli seçildi

Yeniakit Publisher
2023-07-12 15:07:00 - 2023-07-12 15:10:20
Türkiye'deki o otel dünyanın en iyi oteli seçildi

Travel+Leisure dergisi 2023 World’s Best Awards anketinde dünyanın en iyi oteli belli oldu.

Travel+Leisure dergisi 2023 World’s Best Awards anketinin sonuçlarını açıkladı.

'Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet' dünyanın en iyi oteli seçildi

Tarihi yarımadanın kalbinde yer alan ikonik otel Travel+Leisure dergisinin 2023 World’s Best Awards anketinde Dünyanın En İyi Oteli ve Avrupa’nın En İyi Şehir Oteli seçildi.

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş otelin kazandığı yeni uluslararası ödül hakkında şu yorumda bulundu: “Travel&Leisure dergisinin 2023 World’s Best Awards ödüllerinde dünyanın en iyi oteli unvanına layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Çalışanlarımızın bağlılığını ve sundukları olağanüstü hizmetleri açıkça kanıtlayan bu başarı, misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatma kararlılığımızı da vurguluyor. Tüm ekibimizin sonsuz desteği ve katkısı olmadan bu büyük başarıya ulaşmak mümkün olmazdı. Gelecekte de kapılarımızdan içeriye adım atan her misafirimize unutulmaz deneyimler sunmaya devam edeceğiz.”

İstanbul’un tarihi güzelliklerine birkaç adım mesafede yer alan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, 1996 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. İki yıl süren kapsamlı bir renovasyon sürecinden sonra 2022’de kapılarını tekrar açan otel, tarihi yarımadanın yegâne beş yıldızlı lüks oteli olarak yolculuğuna devam ediyor.

Turizm Ajansı
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