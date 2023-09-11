Türkiye’deki karamsarlığı anlayamıyorum! Stefan Kuntz'un yanıtına yorum yağdı: Bunu kimse beklemiyordu!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri’ndeki Ermenistan beraberliğinin ardından Türkiye’deki karamsarlığı anlamadığını ve grup şanslarının hala devam ettiğini söyledi. Kuntz, yarınki Japonya hazırlık maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan beraberliği sonrası Türkiye'deki endişeleri ele aldı ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Alman hoca yaptığı açıklamada, “Oyuncularımızın üzüntüsünü anlayabiliyorum. Ermenistan maçında büyük bir adım atabilirdik, ancak küçük bir adım atmış olduk. Türkiye’deki şu anki endişeyi anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala oldukça iyi. Kupaya katılma şansımız var ve bu şansa inanıyoruz” dedi.

”DEMEK Kİ O KADAR KÖTÜ BİR HOCA DEĞİLİM”

Teknik direktör, Almanya Milli Takımı için adının geçmesiyle ilgili, “Demek ki o kadar kötü bir hoca değilim” şeklinde espri yaptı.

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Kuntz, basın toplantısında Japonya ile oynanacak maça da değindi, “Son maçın skoru sizi üzmüş olabilir, ancak Japonya’nın oyunu ve aldığı net skor, ne kadar kaliteli bir takım olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

Yarınki maçta fazla forma şansı bulamayan oyunculara süre vereceğini belirten Kuntz, “Hırvatistan’la oyun tarzı olarak benzerlik bulunmuyor ve yarınki maç bir hazırlık maçıdır. Hırvatistan maçı ise önemli bir deplasman maçı olacak” diye ekledi.

“GÖREVE GELDİĞİMİZDE İKİ HEDEFİMİZ VARDI”

“Göreve başladığımızda Hamit Altıntop ve o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu Uluslar Ligi’nde üst lige çıkmak ve Dünya Kupası’na katılmaktı. Portekiz maçında maalesef Dünya Kupası’na katılma şansını kaçırdık ama Uluslar Ligi’nde üst lige yükseldik. Göreve geldikten sonra Anadolu takımlarındaki oyunculara şans verdik ve onlar da bu şansı iyi kullandılar, hatta bu performanslarıyla transfer yaptılar.