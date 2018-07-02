THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Türkiye’deki ilk DS Store açıldı

DS Automobiles ilk DS Storu’nu geçtiğimiz salı günü İstanbul Etiler’de açtı. Açılışa DS Marka CEO’su Yves Bonnefont, DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ve Koluman Holding şirketlerinden Monde Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkay Saltık katıldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
Türkiye’deki ilk DS Store açıldı

DS Store açılışı ile eşzamanlı olarak lüks konusundaki Fransız uzmanlığını gözler önüne seren ve kendilerini daha özel ifade etmenin yollarını arayan müşterilere hitap eden yeni DS 7 CROSSBACK modelinin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. DS Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Otomotiv endüstrisinde Fransız lüks bilgi birikimi ve deneyimini somutlaştıran parizyen DS Automobiles markasını temsil etmekten gurur duyuyoruz. Amacımız seçkin bir DS ağı kurmak ve gelecekte ülkedeki önemli şehirleri kapsayacak şekilde DS Store sayımızı arttırmak ” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
  1. DS Automobiles Türkiye
  2. DS 7 CROSSBACK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liselere tercih süreci başladı! 2018 LGS tercihleri nasıl yapılır?
    1. Liselere tercih süreci başladı! 2018..
    2. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    3. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    4. Kayseri lise 2018 taban puanları
    5. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    6. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    7. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    8. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    9. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    10. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    11. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    12. İstanbul lise taban puanları 2018..
    13. Ankara liseleri taban puanları..
    14. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    15. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    16. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    17. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    18. Bu besinler iştah açıyor!
    19. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    20. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!