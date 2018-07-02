Türkiye’deki ilk DS Store açıldı
DS Automobiles ilk DS Storu’nu geçtiğimiz salı günü İstanbul Etiler’de açtı. Açılışa DS Marka CEO’su Yves Bonnefont, DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ve Koluman Holding şirketlerinden Monde Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkay Saltık katıldı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
DS Store açılışı ile eşzamanlı olarak lüks konusundaki Fransız uzmanlığını gözler önüne seren ve kendilerini daha özel ifade etmenin yollarını arayan müşterilere hitap eden yeni DS 7 CROSSBACK modelinin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. DS Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Otomotiv endüstrisinde Fransız lüks bilgi birikimi ve deneyimini somutlaştıran parizyen DS Automobiles markasını temsil etmekten gurur duyuyoruz. Amacımız seçkin bir DS ağı kurmak ve gelecekte ülkedeki önemli şehirleri kapsayacak şekilde DS Store sayımızı arttırmak ” dedi.
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