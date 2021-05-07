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Spor Türkiye'deki finali engellemek için İngiltere'den alçak oyun! Skandal hamle
Spor

Türkiye'deki finali engellemek için İngiltere'den alçak oyun! Skandal hamle

Türkiye'deki oynanacak finali kendi ülkelerinde oynanmasını isteyen İngiltere hükümeti, Türkiye’yi koronavirüs pandemisi bahanesiyle “yüksek riskli” ülkeler arasındaki 'kırmızı liste'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 21:12:00 - 2021-05-07 21:23:03
Türkiye'deki finali engellemek için İngiltere'den alçak oyun! Skandal hamle

İki İngiliz takımını karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiltere'den art arda ilginç adımlar geldi. İlk önce stat başvurusu yapıldı, sonrasında ise hükümet Türkiye'yi "yüksek riskli" ülkelere ekledi.

Birleşik Krallık Ulaştırma Sekreteri Grant Shapps, "Bu ülkelere ekstrem durumlar haricinde seyahat yapılmamalı." dedi. İngiliz bilim insanları, Türkiye’yi pandemi nedeniyle “sıcak ülke” olarak tanımlarken final öncesinde insanların çok fazla alkol alacağını ve virüsten korunmak için konulan kurallara uymayacakları bahanesini ileri sürdü.

"Taraftarlar Türkiye’ye gitmemeli"

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise yaptığı açıklamada, “Taraftarlar Türkiye’ye gitmemeliler. Federasyonumuz, finali İngiltere’ye getirmek için UEFA’yla görüşüyor. Biz de finali burada oynatmaya açığız ancak son karar UEFA’nın” dedi.

İngiliz kulübü, kendi sahası için başvurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, dev finalin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Villa Park'ta oynanması için flaş bir başvuruda bulundu.

Sky Sports'un haberine göre, Türkiye'deki koronavirüs vakalarını bahane eden Aston Villa'nın UEFA ve FA'e başvuruda bulunduğu belirtildi.

UEFA'dan açıklama geldi

Aston Villa'nın bu hamlesinin ardından UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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