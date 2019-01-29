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Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda TIR şoförü tutuklandı

25 Ocak'ta Erzurum'da düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en büyük eroin miktarı olarak kayıtlara geçen operasyonda gözaltına alınan TIR şoförü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29 Ocak 2019 Salı 18:55
Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda TIR şoförü tutuklandı

Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Şahin Demirci tutuklandı. Şüphelilerden Hacı K. ile Saruhan Ö.'nün adliyede sorgularının sürdüğü öğrenildi. Aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu baronu olduğu belirtilen Mehmet Zeki F.'nin de yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta Ilıca'daki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü TIR'da uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada TIR içerisinde 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

Gümrükten geçirmek için taş haline getirdiler

Yapılan araştırmada, TIR'ın Gürbulak'tan İran'a geçtiği ve 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de ise döndüğü tespit edildi. 1 ton 535 kilogram uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için taş şekline getirilerek mermer taşları arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinin Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu vurgulandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve Narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Polisler eşliğinde TIR şoförü, İstanbul'a gönderildi ve alıcı konumundaki kişilere kadar ulaşıldı. Film gibi operasyonda, Türkiye'deki ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronuna ulaşıldı. Titiz ve başarılı bir operasyonla uyuşturucu baronu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçarken yakalandı. Uyuşturucu baronu ile bağlantılı olan toplam 3 kişi gözaltına alındı.

TIR şoförü tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen polis uçağıyla Erzurum'a getirildi.

Şüphelilerden TIR şoförü Şahin Demirci, sevk edildiği adliyede sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler Hacı K. ile Saruhan Ö. de adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü belirtildi. Aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu baronu olduğu belirtilen Mehmet Zeki F.'nin de yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:55
  1. İstanbul
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