Türkiye'deki depremin yaralarını sarmak için Azerbaycan’da kardeş yardımı platformu kuruldu

Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu (ASK), MÜSİAD Azerbaycan, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB), Gençliğe Yardım Vakfı, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpleri Birliği (KOBSKA), Azerbaycan Gıda ve İçecek Sanayicileri Derneği (AQİSA), Türkiye Üniversitesi Mezunları Birliği (TUMİB), Azerbaycan Eczacılar Kulübü Birliği, Modern Kalkınma Birliği, Türkiye Mezunları Aydınlar ve İş Adamları Platformu, Terhis Olunmuş Askerlerin Gençleri Aydınlatma Sosyal Birliği’nin yetkilileri ile birlikte MÜSİAD Azerbaycan ofisinde "Kardeş Yardımı" platformu kuruldu.

Platform, depremzedelere yardım amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliği Destekleme Ajansı'nın (KOBİA) kurumsal desteğiyle Türkiye'nin ilgili devlet kurumları, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Büyükelçiliği ile koordineli çalışmalar yürütüyor.

8 Şubat'ta “Bakü KOBİ Evi”nde kurucu kuruluş başkanları, iş dünyası örgütleri ve girişimcilerin katılımıyla platformun tanıtımı gerçekleştirilen platform, Türkiye'deki depremin mevcut ve gelecekteki sonuçlarını ortadan kaldırmak için sürekli olarak destek faaliyetleri düzenlemeyi hedefliyor.

İş insanlarının desteğiyle "Kardeş Yardımı" Platformu tarafından 7-12 Şubat tarihlerinde Azerbaycan'ın Gence, Guba, Gebele, Sumgayıt, Fizuli, Haçmaz, Lenkeran ve Göyçay'da yardım toplama noktaları kuruldu. Bakü'deki platforma ait 4 istasyonda yardım toplama çalışmaları sürüyor.

7-12 Şubat tarihlerinde platforma destek veren girişimciler tarafından gönderilen yardım tırlarının sayısı 27'ye ulaştı. Platform aracılığıyla AFAD ve diğer kurumların hesaplarına bağış yapıldığı bildiriliyor. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen yardım tırlarının sayısı ise 100'ü geçti.