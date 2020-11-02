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Ekonomi Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarından Azerbaycan ordusuna maddi destek
Ekonomi

Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarından Azerbaycan ordusuna maddi destek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:05:04 -
Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarından Azerbaycan ordusuna maddi destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB), Karabağ'daki Ermenistan işgaline son vermek için başlatılan seferberliğe destek olmak amacıyla Azerbaycan ordusuna nakdi yardımda bulundu.

TAİB'den yapılan açıklamada, birlik üyelerinin ve Türkiye'deki iş insanlarının yardımlarıyla toplanan nakit para desteğinin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Yardım Fonu'na aktarıldığı bildirildi.

Nakdi destek haricinde üye firmalar tarafından tıbbi ve gıda desteklerinin de sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamları olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman ordumuzun ve devletimizin yanındayız." denildi.

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