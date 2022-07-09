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Gündem Türkiye'de yeni provokasyon! 'Mazot yok' deyip geri gönderiyorlar
Gündem

Türkiye'de yeni provokasyon! 'Mazot yok' deyip geri gönderiyorlar

Benzin istasyonundan 'mazot yok' denilerek geri gönderilen araçları kaydeden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Zam gelecek diye mazot yok deniyor. İşte fırsatçılık" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 02:56:00 - 2022-07-09 02:59:53

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından bir benzin istasyonundan yaptığı paylaşımla Türkiye'de yeni oynanan provokasyonu ifşa etti.

Sayan’ın yüklediği videoda, benzin istasyonu görevlilerinin mazot almak için gelen araçlara “Mazot yok” dediği görülüyor.

Savcı Sayan, o anları kaydederek “Şirinyer, Shell petrol. Mazot yok deniliyor. Bugün 4’üncü 5’inci petrol. Mazot yok deniliyor. Gelen herkes geri çevriliyor. Zam gelecek diye mazot yok deniyor. İşte fırsatçılık” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

 

 

 

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